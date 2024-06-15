Игнатьев о переходе Латышонка в «Зенит»: «Он попал в топовый клуб. Лучше страницы в его биографии уже не будет»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на переход вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Латышонок хорошо себя проявлял в «Балтике», выручал, показывал зрелый вратарский футбол. Спрос на него неудивителен, взяли его не просто так. Латышонок попал в топовый клуб. Лучше страницы в его биографии уже не будет. Важно, как пройдет адаптация, потому что специфика игры разная. В «Балтике» твои ворота всегда атакуют, поэтому нужно быть мобилизованным и мотивированным. В «Зените» — другое дело. Там есть послабления, потому что атакуют они сами. Примитивно говоря, можно покрыться паутиной, стоя в воротах. Ему нужно не потерять все то, за что его пригласили в «Зенит», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Латышонок выступал за «Балтику» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.