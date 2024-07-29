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29 июля, 23:45

Борис Игнатьев: «Все клубы в ждущем режиме, кроме «Зенита»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что клубы РПЛ сами виноваты в неспособности составить конкуренцию «Зениту».

«Форма «Зенита» на старте сезона не удивляет. Команда выглядит мощно, возвышаясь над остальными игрой и результатами. Удивляет, что другие наши клубы пребывают в ждущем режиме.

Клубы сами виноваты, что не могут навязать «Зениту» конкуренцию. Была бы конкуренция, была бы польза российскому чемпионату. Надо дождаться очного противостояния петербуржцев и тех, кто ставит перед собой задачи занять высокое место в чемпионате. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После двух туров лидером чемпионата России является «Зенит» с шестью очками. Ему уступает по дополнительным показателям «Динамо» (6).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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