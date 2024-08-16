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Сегодня, 03:11

Игнатьев: «Для Николича матч с «Локомотивом» не будет иметь принципиального значения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«Не стал бы заглядывать вперед по поводу результата, потому что игра непредсказуемая. Обе команды стоят друг друга. У «Локомотива» есть атакующая мощь. Интересно посмотреть на их молодёжь, которая может заставить ошибаться соперника. У ЦСКА же игра хорошо выстроена, они доставляют сложности оппонентам. Правда, армейцы потеряли ряд игроков, поэтому сейчас их оборона разжижена. Хотя, если в целом, защитная линия ЦСКА на хорошем уровне. Игра «Локомотива» в обороне — это тоже не лучшее их качество. Если армейцы смогут проявить себя самым лучшим образом, то они забьют. Обе команды будут в этом сезоне претендовать на высокие позиции.

Для Николича матч с «Локомотивом» не будет иметь принципиального значения. Он уже вычеркнул из своей биографии эту команду. Для любого тренера самое важно — это сегодня и завтра. Каждый тренер переворачивает страницы своей биографии. Все, что было вчера, уже не так важно. Это профессия, в которой нужно доказывать состоятельность каждый день. Не думаю, что у него есть мысли сделать неприятно бывшей команде», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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