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Сегодня, 00:44

Игнатьев: «Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Возможно, Соболев по-новому заиграет в «Зените», но шансов у него мало. Александр не усилит петербуржцев. Может, он идет за деньгами в «Зенит». Нельзя обо всех игроках говорить, что они играют за деньги. Сейчас жизнь диктует такие правила. В мои годы играли за честь команды. В нынешнее время футболисты думают о зарплате, а не о том будут ли они играть или нет», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-u-soboleva-malo-shansov-zaigrat-v-zenite-on-idet-za-den-gami/
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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