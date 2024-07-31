Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:20

Игнатьев: «Не знаю, чего Чалов хочет добиться в Греции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«ЦСКА — стабильный клуб в России. Чалов мог бы продолжать играть в этой команде. Возможно, Федору интересно просто пожить в Греции. В ЦСКА Чалов мог бы постоянно играть и вызываться в сборную России. Не знаю, чего он хочет добиться в Греции. Не понимаю, чем ПАОК отличается от ЦСКА», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Ранее греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией Чалова и девятым игровым номером.

По информации «СЭ», футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в ПАОК.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
1
0
Читайте также
Таджикский дзюдоист отказался от рукопожатия с соперником из Израиля
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Семак: «Хотелось бы, чтобы в «Зените» был форвард, который хорошо играет на втором этаже»

Карпин: «Ростов» по уровню состава не входит даже в первую десятку РПЛ»