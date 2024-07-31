Игнатьев: «Не знаю, чего Чалов хочет добиться в Греции»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«ЦСКА — стабильный клуб в России. Чалов мог бы продолжать играть в этой команде. Возможно, Федору интересно просто пожить в Греции. В ЦСКА Чалов мог бы постоянно играть и вызываться в сборную России. Не знаю, чего он хочет добиться в Греции. Не понимаю, чем ПАОК отличается от ЦСКА», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Ранее греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией Чалова и девятым игровым номером.

По информации «СЭ», футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в ПАОК.