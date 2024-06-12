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Сегодня, 05:26

Игнатьев: «Думаю, европейские клубы могут заинтересоваться Глушенковым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«В «Локомотиве» умеют хорошо раскрывать молодых игроков. Клуб делает ставку на талантливых россиян, и это правильно. Благодаря такому подходу в этом сезоне большого прогресса добился Глушенков. Он вышел на новый уровень. Думаю, европейские клубы могут им заинтересоваться», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-evropejskie-kluby-mogut-zainteresovat-sya-glushenkovy-m/
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
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