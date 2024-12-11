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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:06

Игнатьев: «Не вижу никакой необходимости в объединении чемпионатов России и Белоруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал идею приглашения клубов Белоруссии в РПЛ.

«Много вопросов. Для чего? Что это нам даст? С политический точки зрения — возможно, но со спортивной как это будет выглядеть? Где будут играть белорусские команды? В Премьер-лиге? А кто тогда должен уйти и почему?

Что усилит этот общий чемпионат? Он будет более смотрибельный, народу больше пойдет? Конечно, нет. Мы видели игру сборной Белоруссии на фоне команды России. Это разные уровни. Не вижу никакой необходимости в объединении», — цитирует Legalbet.by Игнатьева.

Источник: Legalbet.by
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