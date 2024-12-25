Игнатьев: «Алексей Батраков привил «Локомотиву» новый стиль»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев навал открытие года в футболе 2024 года.

«Знаковое событие — у нас появился Батраков, игрок «Локомотива» и сборной России. Алексей себя достаточно хорошо проявил, привил «Локомотиву» новый стиль, команда стала больше атаковать, и он не последняя скрипка в этом оркестре», — сказал Игнатьев «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Вероника Ольшукова