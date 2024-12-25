Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Игнатьев: «Алексей Батраков привил «Локомотиву» новый стиль»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев навал открытие года в футболе 2024 года.

«Знаковое событие — у нас появился Батраков, игрок «Локомотива» и сборной России. Алексей себя достаточно хорошо проявил, привил «Локомотиву» новый стиль, команда стала больше атаковать, и он не последняя скрипка в этом оркестре», — сказал Игнатьев «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Вероника Ольшукова

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Читайте также
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Адиев ответил на вопрос, дорос ли Садулаев до топ-клуба РПЛ
Семин заявил, что его ничего не разочаровало в футболе в 2024 году
Игнатьев не считает возможный уход Бителло серьезной потерей для «Динамо»
Роман Орещук: «Сейчас в турнирной таблице РПЛ все четко»
Зазулин: «Если «Зенит» поменяет лидеров, будут большие проблемы с чемпионством»
Карпин отчитал Тюкавина во время готовки оливье: «Ну ты лох, конечно!»
Сегодня
Вчера
Неделя