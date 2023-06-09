Борис Игнатьев назвал «Химки» и «Торпедо» главными разочарованиями сезона в РПЛ

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, почему его впечатлили «Оренбург» и «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 РПЛ.

«В этом сезоне я удивлен «Оренбургом» и «Крыльями Советов». При таких кадровых ресурсах и финансовых возможностях команды показали хорошее качество игры. Мне понравились тренерские задумки этих команд. Можно сказать, что они воспользовались всем тем, что было у них под рукой», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

82-летний российский специалист среди разочарований сезона выделил «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

«Разочарование сезона РПЛ — это «Динамо». Их потенциальные возможности гораздо выше тех, которые они нам показали, заняв такое прискорбное для клуба девятое место. Хотя первая часть чемпионата точно говорила, что они должны быть в числе команд-лидеров

Но главное разочарование — это «Торпедо» и «Химки». У них все выстраивается непрофессионально, особенно принятие решений. Изменения по ходу чемпионата никак не приносили качественного результата. Они действовали совершенно невнятно и необдуманно, когда приглашали футболистов", — добавил Игнатьев