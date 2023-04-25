Игнатьев: «У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона и порассуждал о характере команды.

«У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов. Чтобы проявить желание, нужно завоевать территорию на поле, больше владеть мячом, создавать момент. Армейцы все это делали, у них сердца горели, они хотели победить. Но у них не хватает мастерства, чтобы поразить ворота. Плюс в последней игре футболисты «Локомотива» очень агрессивно вели себя. Железнодорожники хотели добиться желаемого результата — ничьей, для них это было как победа. Нельзя говорить, что Федотов не может подобрать нужные слова и настроить команду. Скорее всего футболисты по ходу еще игры с «Локомотивом» почувствовали чрезмерную уверенность в себе. ЦСКА же вел в счете, играл в большинстве. Внутренний голос им говорил, что победа должна достаться красно-синим. В эти минуты команда просто приспустила обороты и не смогла выиграть матч», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» три очка, «Ростову» — четыре, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.