Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Игнатьев: «У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов»

Игнатьев назвал проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал проблемы в игре ЦСКА в весенней части текущего сезона и порассуждал о характере команды.

«У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов. Чтобы проявить желание, нужно завоевать территорию на поле, больше владеть мячом, создавать момент. Армейцы все это делали, у них сердца горели, они хотели победить. Но у них не хватает мастерства, чтобы поразить ворота. Плюс в последней игре футболисты «Локомотива» очень агрессивно вели себя. Железнодорожники хотели добиться желаемого результата — ничьей, для них это было как победа. Нельзя говорить, что Федотов не может подобрать нужные слова и настроить команду. Скорее всего футболисты по ходу еще игры с «Локомотивом» почувствовали чрезмерную уверенность в себе. ЦСКА же вел в счете, играл в большинстве. Внутренний голос им говорил, что победа должна достаться красно-синим. В эти минуты команда просто приспустила обороты и не смогла выиграть матч», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» три очка, «Ростову» — четыре, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-u-cska-net-problem-s-motivaciei-ili-nastroem-delo-v-masterstve-futbolistov-246069/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Урал» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»
Ахметов обвинил российских судей в непрофессионализме: «Либо это низкий уровень, либо предвзятость»
Приз ФИФА для Джикии, блеск Соболева и Сперцяна, позор Дуарте. Рабинер — о безумной победе «Спартака»
Ахметов назвал некрасивым поведение болельщиков «Спартака» после матча: «Мы идем, а нас посылают на три буквы»
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «судьи пользуются ВАР в своих интересах», новый формат РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»