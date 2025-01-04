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Сегодня, 00:05

Борис Игнатьев назвал свою тройку лучших тренеров РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о тренерах РПЛ, на которых стоит обратить внимание.

«Я бы выделил фрагментарно Станковича из «Спартака», наверное... Галактионова еще — с молодняком показывает неплохие результаты из «Локомотива». Мусаев лидирует с «Краснодаром» — ну и все, наверное», — сказал Игнатьев Vprognoze.ru.

«Краснодар» — лидер чемпионата России с 39 очками, «Зенит» уступает ему по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку сильнейших с 37 баллами.

Источник: Vprognoze.ru
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Борис Игнатьев
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