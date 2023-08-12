Борис Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о победе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Вратарь отвечает за этот эпизод, это его обязанность. Раз он подсказывал, то должен был сыграть. Вы видели, Литвинов сразу встал. Получилась несогласованность, Литвинов уже не участвовал в этом эпизоде, он полностью доверился вратарю. Поэтому здесь можно сказать, что голкипер «Спартака» Свинов ошибся в этом эпизоде», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.