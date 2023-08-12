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РПЛ

Сегодня, 01:44

Борис Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о победе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Вратарь отвечает за этот эпизод, это его обязанность. Раз он подсказывал, то должен был сыграть. Вы видели, Литвинов сразу встал. Получилась несогласованность, Литвинов уже не участвовал в этом эпизоде, он полностью доверился вратарю. Поэтому здесь можно сказать, что голкипер «Спартака» Свинов ошибся в этом эпизоде», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/11/21056228.shtml
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Борис Игнатьев
0
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