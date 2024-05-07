Игнатьев: «Краснодар» еще не ушел от идей одного тренера и не пришел к идеям другого»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил нестабильные выступления «Краснодара» на финише текущего розыгрыша РПЛ.

«У «Краснодара» переходная стадия — от идей одного тренера переходят к идеям другого. И получается дисбаланс: от одного еще не ушли, к другому еще не пришли. Есть определенные трудности в перестроении идей разных тренеров. Таких примеров можно много привести», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и на один балл отставая от лидирующего «Зенита».