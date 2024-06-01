Игнатьев — о вылете «Урала» в ФНЛ: «Подвело психологическое состояние»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет «Урала» из РПЛ.

«Урал» подвело психологическое состояние. Оно было далеко не лучшим к этой игре. И вообще, последнюю часть чемпионата «Урал» проводил далеко не лучшим образом, действовал неуверенно, и как таковых командных действий мы не увидели. Мы видели действия отдельно взятых футболистов, не подчиненных никаким общепринятым коллективным законам. Поэтому им сложно было настроиться на эти два матча. И было видно состояние такого, как боксеры говорят, грогги. По уровню мастерства большинство футболистов выше, чем игроки «Акрона». Но этого явно недостаточно для того, чтобы противостоять боеспособному коллективу, который предстал перед нами в лице команды ФНЛ», — сказал Игнатьев «СЭ».

Также бывший главный тренер сборной России дал совет «Акрону» перед дебютным сезоном в РПЛ.

«Я бы еще сделал упор на том, что последняя игра показала, что праздновать «Акрону» необходимо минимальное время. Потому что не все будет благополучно с позиции предстоящего перехода в РПЛ, здесь все будет по-другому. И на протяжении тысяч туров будут противостоять серьезные соперники. А здесь, в данной ситуации, им не хватает индивидуально сильных игроков, соответствующих премьер-лиге», — добавил Игнатьев.

В субботу, 1 июня, «Урал» на выезде обыграл «Акрон» (2:1) во втором стыковом матче за право остаться в РПЛ. В первой встрече тольяттинцы победили своего соперника со счетом 2:0.

«Акрон» впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.

(Софья Грецкая)