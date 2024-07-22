Борис Игнатьев: «Пока не вижу в игре «Спартака» изменений в лучшую сторону»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал дебютный матч главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в чемпионате России.

«Пока никаких изменений в лучшую сторону в игре «Спартака» не видно. Но по одному матчу, конечно, судить нельзя. Можно только отметить прекрасную игру «Оренбурга» и абсолютно заслуженную победу. А Станкович начудил с составом, но зато иностранец» , — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

21 июля «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) в гостевом матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/25. 45-летний Станкович стал четвертым тренером подряд, который проиграл дебютный матч во главе «Спартака».

Во 2-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Химками». Встреча состоится 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.