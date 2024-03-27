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27 марта, 13:34

Борис Игнатьев: «Куда исчез Соболев? Саша напоминает лишь тень себя прежнего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру нападающего «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Нападение «Спартака» переживает определенный кризис этой весной. Понятно, что сказывается потеря Промеса. Но куда исчез Соболев? Саша напоминает лишь тень себя прежнего, хотя он может показывать высокий уровень игры. Его форма далека от идеала. Сейчас светлое пятно в нападении красно-белых — Угальде. Если кто и сможет компенсировать потерю Квинси, так это он», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в 17 матчах «Спартака», забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. В ближайшем туре РПЛ красно-белые дома сыграют против «Урала».

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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