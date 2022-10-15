Игнатьев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ: «Команда сделает все возможное. Но и другие клубы хотят иметь место под солнцем»

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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона.
«Трудно сейчас говорить об этом. Сейчас «Торпедо» находится в поиске тренерских кадров. Пришел новый тренер. Будем рассчитывать, что он изменит отношение к рабочему процессу. Команда будет делать все возможное, чтобы не вылететь. Но и другие клубы тоже хотят иметь место под солнцем», — сказал Игнатьев «СЭ».
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования