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Борис Игнатьев: «Я категорически против натурализации. Малком и Клаудиньо не станут жить в России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года.

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днем или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты. Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник Марио Фернандес, но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и Клаудиньо тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чье-то место в сборной.

Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты. Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы — нет. Не понимаю этого. Что это даст России? Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», — сказал Игнатьев Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-boris-ignatyev-ya-kategoricheski-protiv-naturalizatsii-malkom-i-klaudino-ne-stanut-zhit-v-rossii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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