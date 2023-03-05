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Игнатьев — о «Краснодаре»: «Чтобы родить ребенка — надо девять месяцев. Чтобы построить команду, также нужно время»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев отреагировал на ничью в матче 18 тура чемпионата России между «Краснодаром» и автозаводцами (2:2).

«Ивича только взяли в «Краснодар», дали ему зарплату. Он пока только выучил имена футболистов, поэтому пока не стоит говорить об отставке. Чтобы родить ребенка — надо девять месяцев. Для того чтобы построить команду, тоже нужно время. Мне понравилось «Торпедо». У команды хорошее физическое состояние, есть понимание целей и задач клуба. Они реализовали все, что им наставлял тренерский штаб. С первых минут подавили «Краснодар», были быстрее и нацеленнее на ворота. Ничья для «Торпедо» — хороший результат, они давно не выигрывали. Но пока и это ничего не дает с точки зрения продвижения в турнирной таблице», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Торпедо» с 7 очками идет последним в лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-o-krasnodare-chtoby-rodit-rebenka-nado-devyat-mesyacev-233102/
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