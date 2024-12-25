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Сегодня, 18:05

Игнатьев — о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену: «Я не столько в это верю, сколько хочу»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских футболистов на международные соревнования в 2025 году.

«Я не столько в это верю, сколько хочу. Если бы это случилось — стало бы большим событием. Дюков знает больше, чем мы, владеет достаточной информацией, чтобы внушать оптимизм. Но вряд ли в 2025 году возможно наше возвращение на международную арену, потому что мы уже не в группах отборочного турнира к чемпионату мира», — сказал Игнатьев «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Вероника Ольшукова

Борис Игнатьев
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