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Сегодня, 16:34

Борис Игнатьев поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Не думаю, что Дзюба предлагает свою кандидатуру клубам РПЛ, не верится в это. Конечно, мы не можем знать, в каком состоянии он находится и почему все еще не играет, но я уверен, что скоро Дзюба найдет команду. Артем сейчас в таком возрасте, что ему необходимо гарантированное игровое время — это самое главное. Сидеть на лавке и ждать своего шанса для него не имеет никакого смысла.

Думаю, зарплата Дзюбе уже не особо важна — у него все есть. Ему важно каждый день выходить на тренировку, получать заряд энергии и удовлетворение от игры. Уверен, что в РПЛ найдется клуб, который захочет забрать Дзюбу. Он все еще очень качественный игрок, который может дать результат. В РПЛ 16 команд — одной из них Дзюба уж точно сможет принести пользу», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

В настоящий момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах.

В начале ноября прошлого года россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-zarplata-dzyube-uzhe-ne-vazhna-u-nego-vse-est-artemu-nuzhno-garantirovannoe-igrovoe-vremya/
Артем Дзюба
Борис Игнатьев
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