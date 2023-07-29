Игнатьев: «Матч «Крылья Советов — «Динамо» оставил вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о матче второго тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3).

«Если смотреть игру с позиции болельщика, то матч должен был понравиться. Команды много забили, много играли в атакующем ключе, было много игры у ворот. Это интересно. А когда команды решают задачи, то возникает вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют? Мне не понравилось, как обе команды играли в обороне. Причем не только защитники, которые должны решать эту задачу. При потере мяча футболисты должны думать, как им овладеть. Но мы увидели, что все старались играть в атаку, а на оборону обращали поверхностное внимание», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.