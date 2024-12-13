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13 декабря, 23:21

Игнатьев: «Дзюба — вожак в «Акроне», но одним из лучших форвардов РПЛ его назвать нельзя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сезоне-2024/25.

«Видно, что в «Акроне» Дзюба действует в роли вожака. Со всей своей харизмой и отношением к себе. Все в команде всматриваются в его поведение и отношение к делу. Но я не берусь сказать, что он как-то круто изменил футбольную действительность в «Акроне». Пока Дзюба все-таки адаптируется и ищет себя в новом клубе. Но при этом пользу тольяттинцам Артем приносит существенную.

Однако я не согласен с мнением, что такой мотивированный Дзюба — один из лучших форвардов лиги. Как такое вообще может быть? Как его можно сравнить с тем же Угальде? В нашем чемпионате много игроков на позиции Дзюбы, которые гораздо лучше него. Тут даже нет никаких сомнений. Понятное дело, что он очень мотивирован, хочет всем себя показать, поставить какие-то рекорды, оставить внушительный след после своей карьеры. Дзюба старается, это видно. Он хочет напомнить своим почитателям, каким он был раньше. Простым игроком Дзюба никогда не будет. Но называть его лучшим или даже одним из лучших нападающих лиги на сегодняшний день никак нельзя», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей в составе «Акрона» во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
ФК Акрон
Борис Игнатьев
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