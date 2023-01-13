Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:47

Борис Игнатьев: «Прогнозирую «Локомотиву» место под солнцем в следующем сезоне»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не думает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Во-первых, клуб хорошо стоит на ногах, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru. — Да, были допущены большие стратегические ошибки, которые связаны с незнанием российского футбола и нечистоплотностью людей, прибывших из-за рубежа. Так часто бывает, когда приглашенные специалисты недооценивают место своего пребывания. Во-вторых, у них хороший подбор тренеров, структура, традиции и болельщики. Все те команды, которые конкурируют с москвичами за право быть в этой «четверке», проигрывают по всем вышесказанным составляющим. Убежден, что «Локомотив» не вылетит. Худший вариант — переигровка. Они выше по уровню клубов, находящихся в ФНЛ. Я прогнозирую железнодорожникам место под солнцем в следующем сезоне».

«Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. 13 ноября московскую команду возглавил тренер Михаил Галактионов.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и вратаря «Химок» Илью Лантратова.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-ya-prognoziruyu-lokomotivu-mesto-pod-solntsem-v-sleduyushhem-sezone
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овчинников: «Акинфеев обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей»

«Торпедо» объявило об уходе Ле Таллека и Султонова