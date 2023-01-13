Борис Игнатьев: «Прогнозирую «Локомотиву» место под солнцем в следующем сезоне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не думает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Во-первых, клуб хорошо стоит на ногах, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru. — Да, были допущены большие стратегические ошибки, которые связаны с незнанием российского футбола и нечистоплотностью людей, прибывших из-за рубежа. Так часто бывает, когда приглашенные специалисты недооценивают место своего пребывания. Во-вторых, у них хороший подбор тренеров, структура, традиции и болельщики. Все те команды, которые конкурируют с москвичами за право быть в этой «четверке», проигрывают по всем вышесказанным составляющим. Убежден, что «Локомотив» не вылетит. Худший вариант — переигровка. Они выше по уровню клубов, находящихся в ФНЛ. Я прогнозирую железнодорожникам место под солнцем в следующем сезоне».

«Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. 13 ноября московскую команду возглавил тренер Михаил Галактионов.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и вратаря «Химок» Илью Лантратова.