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Сегодня, 09:05

Борис Игнатьев прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил победу «Краснодара» над «Пари НН» (4:3) в 23-м туре РПЛ.

— Игроки «Краснодара» не так хорошо готовы физически, как в первой части чемпионата. Они и в матче с «Нижним» не добегали до игроков соперника, когда те начинали атаки. Раньше «Краснодар» более успешно и четко выполнял прессинг. И заставлял противника ошибаться. Видно, что тренер Мусаев пытается их вернуть на круги своя. Но, знаете как: голова понимает, ноги не слушаются. Выиграл «Краснодар» в Нижнем, за счет класса игроков. Если бы у хозяев было больше мастерства, они могли взять очки в этой игре, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После этой игры «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Зенит» (41).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-igroki-krasnodara-ne-v-luchshej-fizicheskoj-forme/
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
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