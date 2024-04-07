Борис Игнатьев прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил победу «Краснодара» над «Пари НН» (4:3) в 23-м туре РПЛ.

— Игроки «Краснодара» не так хорошо готовы физически, как в первой части чемпионата. Они и в матче с «Нижним» не добегали до игроков соперника, когда те начинали атаки. Раньше «Краснодар» более успешно и четко выполнял прессинг. И заставлял противника ошибаться. Видно, что тренер Мусаев пытается их вернуть на круги своя. Но, знаете как: голова понимает, ноги не слушаются. Выиграл «Краснодар» в Нижнем, за счет класса игроков. Если бы у хозяев было больше мастерства, они могли взять очки в этой игре, — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».