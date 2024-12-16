Игнатьев: «Батраковым будут интересоваться лучшие клубы Европы»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков — настоящий талант. В этом сезоне за него лучшего всего говорит статистика. Алексей оказывает большое влияние на игру «Локомотива». Несмотря на возраст, его уже можно назвать лидером команды. Батраковым будут интересоваться лучшие клубы Европы», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Батраков принял участие в 17 матчах за «Локомотив», забив 10 голов и отдав 6 результативных передач. 19-летний хавбек идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ.