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Сегодня, 02:27

Игнатьев: «ЦСКА может стать темной лошадкой в чемпионской гонке РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА сохраняет шансы на титул РПЛ-2024/25.

«ЦСКА выглядит более чем уверенно в последних матчах. Похоже, что Николич полностью освоился в команде, и теперь армейцы будут потихоньку добирать очки, которые на страте сезона были упущены. ЦСКА может стать темной лошадкой в чемпионской гонке. Интрига, конечно, в этом сезоне РПЛ радует», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

ЦСКА за 12 туров набрал 23 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев

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