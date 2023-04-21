Борис Игнатьев считает, что Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.
«Мостовой — отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера — это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером — я не представляю. У него нет понимания как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ», — приводит слова Игнатьева Sport24.
Ранее 54-летний Мостовой сообщил, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.