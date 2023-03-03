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Сегодня, 18:03

Борис Игнатьев считает, что «Спартак» не сможет обогнать «Зенит» в борьбе за чемпионство

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в текущем сезоне.

«Конечно, «Спартак» может навязать борьбу, но конечный результат мне видится таким: «Зенит» первый, «Спартак» второй. «Спартак» играет хорошо, у команды хорошее настроение и узнаваемый игровой почерк. В этом плане «Спартак» на сегодняшний день, наверное, самая смотрибельная команда. И качество игры у них самое отлаженное.Но у «Зенита» шесть очков преимущества, он имеет в своем составе больших игроков, которых, наверное, нет ни в одной команде. «Зенит» также имеет хорошую организационную структуру и финансовые возможности. И они на этом временном отрезке сделают все возможное, чтобы поставить жирную точку. «Спартак» будет пытаться создавать им неприятности, но им не хватит того, что я перечислил», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Спартак» набрал 36 баллов и занимает вторую строчку.

В 18-м туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Пари НН», а красно-белые на своем поле примут «Урал».

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-spartak-mozhet-navyazat-borbu-no-zenit-vyigraet-rpl-232438/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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