Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Борис Игнатьев считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с ЦСКА

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1). Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 21 мая.

Никита Чернов и&nbsp;Сергей Карасев. «Карасев — молодец. Но мне можно было давать красную». Чернов — об итогах дерби «Спартака» с ЦСКА

«Спартак» раз выиграл в дерби, значит заслужил эту победу. По-другому сказать никак нельзя. Если бы мы не увидели в турнирной таблице трех очков, тогда говорили бы, что красно-белые не заслужили победу. Пока же они — победители в дерби, их с этим все и поздравляют. Так всегда. Все говорят был ли пенальти, если он был, значит его били и забили. Но послематчевые разборки — это другое. Почему назначили одиннадцатиметровый удар? Как его вообще увидели? То же самое про данную победу. «Спартак» приблизился к ЦСКА в турнирной таблице. Теперь клубы будут ставить точки над «и», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

В составе красно-белых дубль оформил нападающий Квинси Промес. За ЦСКА единственный гол забил полузащитник Хесус Медина.

Команда Гильермо Абаскаля занимает третье место с 53 очками в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — второй с 54 баллами.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА
Источник: Betonmobile.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Огненный клубок Соболева. Колонка Казакова
Колосков назвал справедливой дисквалификацию нападающего «Спартака» Соболева
«Мозес «подрисовал» падение? Замах у Мендеса был серьезный. Это пенальти». Член ЭСК — о решениях по дерби «Спартак» — ЦСКА
Соболева посадили, Рошу оправдали. Форвард красно-белых украл у себя 12 матчей за год
ЭСК: Карасев ошибочно удалил Виллиана Рошу и ошибочно отменил гол «Спартака» в ворота ЦСКА
Камоцци выразил сожаление в связи с дисквалификацией Соболева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно

Агент Вендела отреагировал на информацию об интересе «Ромы»