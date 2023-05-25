Борис Игнатьев считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1). Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 21 мая.

«Спартак» раз выиграл в дерби, значит заслужил эту победу. По-другому сказать никак нельзя. Если бы мы не увидели в турнирной таблице трех очков, тогда говорили бы, что красно-белые не заслужили победу. Пока же они — победители в дерби, их с этим все и поздравляют. Так всегда. Все говорят был ли пенальти, если он был, значит его били и забили. Но послематчевые разборки — это другое. Почему назначили одиннадцатиметровый удар? Как его вообще увидели? То же самое про данную победу. «Спартак» приблизился к ЦСКА в турнирной таблице. Теперь клубы будут ставить точки над «и», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

В составе красно-белых дубль оформил нападающий Квинси Промес. За ЦСКА единственный гол забил полузащитник Хесус Медина.

Команда Гильермо Абаскаля занимает третье место с 53 очками в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — второй с 54 баллами.