Борис Игнатьев считает Семака и Карпина лучшими тренерами РПЛ в 2022 году

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучших тренеров РПЛ в 2022 году.

«Конечно же, Сергей Семак и Валерий Карпин! Наверное, больше не назову никого. Семак и Карпин — две фигуры, которые по-настоящему проявили свое умение и творческий тренерский потенциал. Они доказали, что в состоянии управлять командой и направлять вектор движения в развитии. Есть также игровой почерк, который присуще только им», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Ростов» находится на третьей строчке (35 очков).