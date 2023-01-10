Игнатьев: «Чемпионская гонка в РПЛ не завершена, но «Зенит» доведет дело до логического конца»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто, на его взгляд, станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

«Чемпионская гонка в РПЛ закончится только тогда, когда закончится чемпионат. Так что она пока не завершена, но, думаю, «Зенит» доведет дело до логического конца. Команда Семака имеет основательные шансы на то, чтобы занять первое место в этом сезоне. Все команды, которые идут за «Зенитом» в верхней части таблицы, будут делить между собой места в первой пятерке. По своим организационным, спортивным и фанасовым составляющим «Зенит» имеет все основания в очередной раз стать чемпионом России. Шесть очков отрыва достоточно, чтобы не упустить чемпионство. Если все пойдет так, как шло до этого дня и не будет форс-мажорных обстоятельств, то «Зенит» спокойно займет первое место», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.