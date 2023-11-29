Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Игнатьев: «Нет никаких сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мой внутренний голос говорит: «Хорошо бы дождаться ситуации, как было в первом круге, когда «Краснодар» всех нас радовал, а «Зенит» пытался их достать». Но все-таки санкт-петербургский клуб станет чемпионом. В этом нет никаких сомнений. У них больше ресурсов, опыта и возможностей. Конечно, «Краснодар» создаст определенную интригу и будет делать все возможное, чтобы дать нам глоток свежего воздуха и возможность с интересом посещать их матчи», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отстающий на одно очко «Краснодар» расположился на второй позиции.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
0
Читайте также
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Гафин оценил влияние бразильца Бителло на игру «Динамо»
Гладилин — о поражении «Спартака» в Кубке: «Главная задача Абаскаля — матч чемпионата с «Ахматом» и «Крыльями»
Личка: «Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в матче с «Рубином»
Гафин заявил, что не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину из Европы
Кузьмичев: «Соболев — нападающий высокого уровня, он давно это доказал»
Гафин рассказал о контракте Тюкавина с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Губерниев назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист: «Он и жнец и на дуде игрец»

Осинькин: «Я твердо настоял, чтобы Дзагоева не «переписывали»