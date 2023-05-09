Борис Игнатьев: «Сейчас в РПЛ судят так, что никому непонятно»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«У нас практически в каждой игре есть судейские ляпы, в эпизоде со вторым голом хозяев в середине поля сбили Зобнина, когда его толкал игрок «Зенита». На мой взгляд, там был фол, но сейчас мы живём по одному принципу. Если пенальти били, значит он был. Сейчас судят так, что никому непонятно. Иногда не знаешь, почему в одном моменте назначают пенальти, а в другой ситуации назначают. Этими аспектами должны заниматься люди, которые заведуют судейством как отдельным направлением. По крайнем мере, на сегодняшний день арбитры путают футболистов, которые не знают, как им поступать», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

7 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2. Питерский клуб пятый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.