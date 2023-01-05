Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:39

Борис Игнатьев доволен выступлением «Спартака» в первой половине сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выступлении «Спартака» в первой половине сезона-2022/23.

«Конечно, болельщики могут быть довольными выступлением красно-белых в первой половине сезона, в столетие клуба. Команда показывает результат в РПЛ — второе место в турнирной таблице чемпионата. Есть также качество игры. Многие матчи придали новое вдохновение не только игрокам и клубу, но и фанатам. Болельщики сегодня с любовью относятся к команде. Но в то же время они ждут улучшения работы клуба, отсюда же и усиление «Спартака», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьев.

«Спартак» в первой половине сезона-2022/23 РПЛ одержал 11 побед, три матча сыграл вничью и три проиграл. Команда занимает второе место в турнирной таблице (36 очков).

Источник: Betonmobile
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший помощник Бердыева: «Не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать»

Данильянц: «Мы на связи с Бердыевым, я готов к работе в «Сочи»