Борис Игнатьев доволен выступлением «Спартака» в первой половине сезона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выступлении «Спартака» в первой половине сезона-2022/23.

«Конечно, болельщики могут быть довольными выступлением красно-белых в первой половине сезона, в столетие клуба. Команда показывает результат в РПЛ — второе место в турнирной таблице чемпионата. Есть также качество игры. Многие матчи придали новое вдохновение не только игрокам и клубу, но и фанатам. Болельщики сегодня с любовью относятся к команде. Но в то же время они ждут улучшения работы клуба, отсюда же и усиление «Спартака», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьев.

«Спартак» в первой половине сезона-2022/23 РПЛ одержал 11 побед, три матча сыграл вничью и три проиграл. Команда занимает второе место в турнирной таблице (36 очков).