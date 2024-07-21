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Сегодня, 16:44

Борис Игнатьев: «Клаудиньо не такой культовый игрок, как Глушенков»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступления полузащитника Максима Глушенкова за «Зенит» в новом сезоне.

«Глушенков с первых матчей привнес в игру «Зенита» много нового. В первую очередь, это настоящая боевая единица, а не игрок второго плана. Он с ходу вписался в построения «Зенита», при этом удачно проявляет свои индивидуальные качества.

Может, я ошибаюсь, но Клаудиньо сейчас, на мой взгляд, не такой культовый игрок, как Глушенков. Связка Вендел — Глушенков выглядит очень перспективно, эти игроки знают, как обострить ситуацию у штрафной соперника», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В двух матчах за «Зенит» Глушенков забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях против «Рубина» 27 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
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