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Сегодня, 18:04

Борис Игнатьев заявил, что не верит в вылет «Локомотива» из РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев заявил, что не верит в вылет московской команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хуже уже не может быть, потому что при немцах было самое худшее время. Команда окунулась в ту зону, откуда сложно возвращаться. Уже ниже некуда. Если «Локомотив» с их возможностями и финансами не изменят ситуацию в лучшую сторону, то они совсем не знают предмета. Я не верю в вылет «Локомотива». Если об этом думать, то во главе команды стоят совсем слабые и непонимающие люди. Никак не могу в это поверить», — сказал Игнатьев Legalbet.

В 17 турах РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-huzhe-uzhe-ne-mozhet-bit-ne-veryu-v-vilet/
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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