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5 апреля, 17:06

Майоров не считает сенсацией вылет «Металлурга» из Кубка Гагарина: «Команда не показывала чемпионскую игру весь сезон»

Александр Абустин
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал «СЭ» вылет «Металлурга» в первом раунде Кубка Гагарина.

В субботу, 5 апреля команда из Магнитогорска уступила «Авангарду» (2:3) и проиграла серию против омичей со счетом 2-4.

«Металлург» на протяжении всего сезона не показывал чемпионскую игру. То, что «Магнитка» проиграла «Авангарду», который на уровне с ней — совершенно неудивительно. Это не сенсация» — сказал Майоров «СЭ».

«Авангард» первым из Восточной конференции вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. До омичей в эту стадию плей-офф вышли две команды «Запада» — «Локомотив» и «Спартак».

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