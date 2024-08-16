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Сегодня, 14:49

Экс-тренер Облякова: «Я разочарован игрой ЦСКА в атаке»

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Бывший тренер Ивана Облякова по СДЮСШОР «Зенит» Борис Рапопорт прокомментировал игру армейцев в нынешнем сезоне.

— Такое ощущение, что Николич ставит Облякова вперед просто от безысходности, из-за отсутствия нападающего...

— Да, у армейцев явно не хватает людей. Пока я вообще несколько разочарован игрой ЦСКА, прежде всего, в атаке. У них очень хорошая оборона, которая, кстати, может и с «Зенитом» попираться — Роша, Дивеев, Мойзес. Но атаки у нет вообще, еще и Чалов ушел. Это странно для такого клуба, как ЦСКА, — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

После четырех туров РПЛ ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице с семью очками. В следующем матче команда Марко Николича примет «Локомотив» 18 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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