Рапопорт: «Думаю, Одоевский все равно уйдет из «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что 21-летний голкипер Даниил Одоевский покинет команду. В товарищеском матче против «Сочи» вратарь сыграл один тайм и пропустил два гола.

«Я так понял, что Семак решил: в каждом матче турнира будут играть по два вратаря. Вчера это были Одоевский и Кержаков, в следующей встрече выйдут Адамов и Латышонок. Не назвал бы выступление Одоевского в матче против «Сочи» провалом. Он нормально играл. Просто удары, которые привели к пропущенным мячам, трудно было отразить. Когда игрок «Сочи» забил головой, там вратарь вряд ли мог спасти, хотя Одоевский чуть не отбил мяч. А потом Заика здорово пробил издали — Одоевский не вручил, но нельзя сказать, что он ошибся.

Думаю, Даниил все равно уйдет из «Зенита». Потому что клуб приобрел Адамова, теперь — Латышонка, и Одоевскому нет смысла тут сидеть, играя за «Зенит-2?. Он как был одаренным парнем, так им и остался. Лучше всего ему было бы попробовать себя в такой команде, как «Ростов». Там работает хороший тренер вратарей Кафанов, Одоевскому могли бы доверять. Я слышал, что у него даже есть желание уйти в «Ростов», и такой вариант прорабатывается», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.