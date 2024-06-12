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Сегодня, 06:57

Рапопорт: «Что касается высказываний и Безрукова из «Рубина», и Песьякова, то оба, понятно дело, ляпнули глупость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал шутку бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова о том, что он получил от «Зенита» миллиард рублей за пропущенный гол в матче 30-го тура РПЛ.

«Вратарь может пропустить любой гол. И между ног пропускали, и подмышкой мяч пролетал, и сами себе забивали. Конечно, это был курьезный момент. Песьяков стал смещаться влево, мяч после удара Артура изменил направление, «подрезался».

Там другая странность. О том, что Песьяков уходит из «Ростова», было известно задолго до матча с «Зенитом». Ворота ростовчан на финише чемпионата защищал Медведев. И вдруг на последний матч Карпин выпускает на поле Песьякова. Для меня странно, как можно было поставить вратаря, который уходит из команды и находится не в лучшем состоянии. Он же и до этого допускал ошибки, вообще неровно провел сезон.

Что касается высказываний и Безрукова из «Рубина», и Песьякова, то оба, понятно дело, ляпнули глупость. Очень сложно поймать кого-то за руку в такой ситуации, хотя в нашем футболе много грязи. Этим надо заниматься, как занимались в начале ХХ века правоохранительные органы Италии, которые в итоге вывели на чистую воду «Ювентус» и другие итальянские клубы, замешанные в коррупции. Там расследование договорных матчей длилось годами. И потом понятно, что, если бы «Краснодар» и «Зенит» предпринимали какие-то действия, направленные на стимулирование игроков других команд, то намеки на это никогда не прозвучали бы в интервью», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-stranno-chto-pes-yakov-vy-shel-igrat-protiv-zenita/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Зенит
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