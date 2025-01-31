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Сегодня, 07:53

Рапопорт: «Что касается трансферов «Зенита», то если есть деньги, почему не использовать это дело»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал работу сине-бело-голубых на трансферном рынке этой зимой.

«Конкуренция заставляет «Зенит» покупать новых дорогих футболистов? Я думаю, нет, это не связано с конкуренцией. Хотя это тоже одна из причин. Просто дело в том, что у нас большие потери в составе из-за травм, понимаете, люди выбывают непреднамеренно, Караваев там. Потом уходят то один, то другой, Клаудиньо там ушел, Вендел только до лета. Поэтому вынуждены укреплять состав. Потом понятное дело, что столетие клуба, и надо побеждать в шестой раз. Получится или не получится, неизвестно. В последних товарищеских играх просто не хватало людей на два состава, причем травмы там, непонятно, что с Алипом, он тоже не играет, то есть травматизм серьезный.

Что касается трансферов, то если есть деньги, почему не использовать это дело. Есть возможности. Вопрос другой в том, что «Зенит» редко ошибается в трансферах по-крупному, чтобы взяли, вложили деньги, и он не заиграл, я даже не знаю таких. Обычно если кто-то не подходит по таким причинам, то удается его продать, обменять или что-то сделать. Вот с Артуром что-то не очень пошло, и они смогли его отдать туда в сделке с новым бразильцем и поменять, по сути дела. Поэтому «Зенит» очень разумно работает в этом плане», — цитирует «ВсеПроСпорт» Рапопорта.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Зенит
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