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Сегодня, 06:55

Рапопорт: «Вопрос, как впишется Соболев в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, Соболева хочет видеть в «Зените» именно Семак. Потому что есть игровые схемы, где нужен нападающий, способный цепляться за мяч, выигрывает борьбу вверху. Такое в «Зените» способен сейчас делать только Кассьерра. Но, мне кажется, Соболев имеет большой кредит в «Спартаке», играет там. Поэтому такой переход трудно организовать.

Вопрос, как впишется Соболев в «Зенит». И, какой может быть цена за нападающего. Отступные порядка 30 миллионов евро — это многовато, мягко говоря. Торгуются вокруг других сумм. Но, если Семаку нужен такой нападающий, клуб должен стараться его приобрести», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Рапопорт
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