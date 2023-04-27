Борис Рапопорт: «Михаил Кержаков в последние годы превратился, возможно, в сильнейшего вратаря РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил ситуацию во вратарской линии сине-бело-голубых. По его мнению, 36-летний Михаил Кержаков в последние годы вырос в одного из лучших вратарей РПЛ.

«Михаил Кержаков — если не сильнейший, все же, есть Акинфеев, то один из сильнейших вратарей РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта. — И когда некоторые говорят о том, что у «Зенита» есть проблемы с вратарем, то мне хочется спросить — а какая проблема? Кержаков — очень надежный вратарь, набравший большой опыт. Он играет с минимумом ошибок. И за последние годы он прибавил — например, стал играть лучше на выходе. Так что это сильный и надежный голкипер, особенно для своего возраста. Вот я смотрю, например, на Песьякова. Он то вытащит, то «пустит», то вытащит, то «пустит»... Или Шунин против «Зенита» провел хороший матч, а до этого у него были провальные. А Кержаков все время в тонусе, даже тогда, когда у его ворот нет большой нагрузки. И за весь сезон я не вспомню игр, где бы он что-то «напорол».

Также специалист высказался о возможном трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Я думаю, Сергей Семак про Кержакова все прекрасно понимает. И платить сейчас какие-то сумасшедшие деньги за Сафонова... Который, кстати, играет с большим количеством ошибок. Во многих матчах он «Краснодар» подводил. И связано это с тем, что он еще молодой парень. Как раньше говорили, вратарь должен свое пропустить. И Матвей в этом плане свое, конечно, еще не набрал. А Кержаков за долгие годы превратился в надежного вратаря. Ему стали доверять, и я очень поддерживаю, что Семак дает ему играть постоянно, не дергает его. Да, там есть молодые, тот же Одоевский, но ему, видимо, еще рановато. Ему стали давать играть, но нужной устойчивости не появилось, были ошибки. А Кержаков всегда был готов, в любой момент, выйти и надежно сыграть», — подчеркнул Рапопорт.