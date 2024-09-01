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Сегодня, 07:56

Борис Рапопорт: «Лусиано попал на соперника, в матче с которым можно было себя проявлять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил дебют за петербургский клуб форварда Лусиано Гонду. Аргентинец забил два гола в ворота «Пари НН» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Лусиано попал на соперника, в матче с которым можно было себя проявлять. Видно, что он левоногий, с голевым чутьем. Техническая оснащенность — хорошая, все-таки аргентинец. Умеет сыграть с партнерами, оказаться в нужный момент в нужной точке штрафной. Посмотрим, что дальше будет, по одному матчу рано оценивать. «Пари НН» — уж больно слабая команда. Как они играли против «Зенита», так никто не играл. «Химки» бились в матче с петербуржцами, «Акрон» бился. А эти вышли... Такое впечатление, что они ждали, когда им забьют, чтобы интрига ушла и уже не было повода волноваться», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Лусиано перешел в «Зенит» этим летом. Контракт аргентинца с петербуржцами рассчитан до июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Лусиано Гонду
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