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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 09:24

Рапопорт: «Очень сложно поверить, что защитники «Зенита» проиграют борьбу Заболотному»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о перспективах «Химок» в матче 5-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

«Сейчас все хотят что-то урвать у «Зенита», но маловероятно, что кто-то сможет это сделать, а «Химки» — тем более. Я не вижу у «Химок» потенциала, это вообще странная команда и по тренерам, и по игрокам. Хотя там есть группа достаточно квалифицированных игроков. Один Заболотный чего стоит! Но с «Зенитом» имеют шансы команды, у которых серьезная линия оборона и есть возможность, грубо говоря, «отпихнуться», даже без попыток каких-то атакующих действий. У «Зенита» такие центральные защитники, что мне очень сложно поверить, что они будут проигрывать Заболотному борьбу», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Матч пройдет на «Арене Химки» в воскресенье, 18 августа, и начнется в 15:00.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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