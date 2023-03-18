Рапопорт: «Зениту» будет сложнее с ЦСКА, чем с «Динамо»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, чего он ждет от сине-бело-голубых в матче против ЦСКА, который состоится в рамках 20-го тура РПЛ в Москве.

«Я думаю, на матч с ЦСКА Семак выберет другой состав. Должен играть Малком, потому что он сейчас важная фигура для «Зенита». Защитник Родригао, надеюсь, вернется на поле. Но все равно игра будет более сложной для «Зенита», чем кубковый матч с «Динамо». Потому что ЦСКА сильнее. Много зависит от того, как петербуржцы сыграют в обороне. Меня насторожило, что функционально «Зенит» выглядел в матче с «Динамо» неважно. Во втором тайме большое преимущество было у соперника неожиданно для меня. Сначала я думал, что «Зенит» легко с ними разберется, несмотря на пропущенный гол. А во втором тайме произошла странная история. Команда хозяев «подсела» в концовке. Не знаю, какая ситуация со здоровьем у Барриоса. Но его отсутствие очень сказывается на игре «Зенита», это системообразующий игрок. При всем уважении к Кузяеву, он не опорный полузащитник, а легенький игрок — ему лучше играть с фланга, ближе к атаке. Кузяев может «закрыть» центральную зону, но без Барриоса «Зениту» будет сложно против ЦСКА», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19.30 мск.