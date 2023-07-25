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Рапопорт: «Если Адамова устраивает сидеть на скамейке «Зенита», то это его выбор»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал трансфер голкипера Дениса Адамова из «Сочи» в петербургский клуб.

Из «Зенита» в «Сочи» отправился на правах аренды вратарь Никита Гойло.

«Трудно комментировать такое решение. У Гойло — действующий контракт с «Зенитом» до 2027 года. Видимо, в клубе решили, что он получит больше игровой практики в «Сочи». Насколько Адамов готов конкурировать с Кержаковым, сейчас мы не знаем. Но «Зенит» давно хотел приобрести этого вратаря. Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи». Когда-то он был во второй команде «Краснодара», там проиграл конкуренцию Сафонову. В «Сочи» играл не всегда, потому что когда был здоров Джанаев, тренеры давали время ему. Адамов и Гойло — одного возраста примерно, наверное, в «Зените» посчитали, что так лучше», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера Адамова.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.

Источник: РБ Спорт
Денис Адамов
Никита Гойло
ФК Зенит
ФК Сочи
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