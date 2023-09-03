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Сегодня, 11:42

Борис Рапопорт считает, что Федотов хорошо решает проблемы ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, чего ждет от матча питерцев против ЦСКА.

«После «Зенита» для меня самая близкая команда ЦСКА. Там играет Ваня Обляков, воспитанник нашей школы, я с ним работал, это наша гордость. Кроме того, Федотов здорово решает те проблемы, которые у него у него возникают после ухода игроков. Есть целая группа молодых игроков, которые выходят и играют. Им тяжеловато, но они не жалуются. И Федотов ведет себя очень достойно, какие бы сложности ни возникали. Без сомнения, команду они будут усиливать, но он и сегодня не ноет, работает квалифицированно. Но так у него было всегда. Мне нравится, что он дает шансы большому количеству ребят. Ну и просто великий человек — Игорь Акинфеев. Он в таком возрасте, но, похоже, не потерял интерес к игре. И он постоянно выручает, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-fedotov-zdorovo-reshaet-problemy-tsska-no-ne-dumayu-chto-v-e-tom-sostoyanii-u-armejtsev-est-shansy-protiv-zenita/
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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