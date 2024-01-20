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Сегодня, 20:40

Борис Рапопорт: «Таких игроков, как Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров, в системе «Зенита» нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что когда в системе петербургского клуба появится молодой игрок, способный перепрыгнуть из молодежного футбола во взрослый, Сергей Семак даст ему шанс в главной команде.

«Я, несмотря на свой возраст (77 лет, — «РБ Спорт»), до сих пор работаю с молодежью. И всегда настраиваю ребят на то, чтобы они стремились пробиться в профессиональный футбол. Пусть даже у них нет шансов попасть в «Зенит». Есть другие российские клубы. Просто сейчас в том же «Зените» нет таких игроков, какими были Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров. Тот же Аршавин, работающий в клубе, старается «продвигать» молодых. Но это трудно. Надо напрямую общаться с главным тренером «Зенита», убеждать его, советовать», — приводит слова Рапопорт «РБ Спорт».

«Краснодар» в 18 матчах набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
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